Правки по JS (jQuery, jCarousel)

Необходимо написать скрипт для автоматизации проверки тестов: Есть около 1000 файлов .doc Нужно: 1) Открыть файл Word. Если он содержит заполненную таблицу с ответами, передать в обработку, если нет (таблица пустая или в файле находится картинка) — отметить ...
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Имеется сайт с подключенной многостраничной формой, которая передвигается при помощи jCarousel
Необходимо при нажатии на кнопки Далее и Назад производить следующие действия:
1. проверять правильность заполнения формы на данной странице. Если есть ошибки - выдавать всплывающее окно или подсвечивать неверно заполненный элемент формы. Переход при этом не производить (какой-либо из плагинов-валидаторов)
Формат работы - дам ftp доступ. Хороший опыт работы с указанной библиотекой и плагинам - обязателен.
По запросу скину конкретную страницу
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