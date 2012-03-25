Правки по JS (jQuery, jCarousel)

Веб-программированиеЗакрытнет заявок131 просмотр
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Имеется сайт с подключенной многостраничной формой, которая передвигается при помощи jCarousel

Необходимо при нажатии на кнопки Далее и Назад производить следующие действия:

1. проверять правильность заполнения формы на данной странице. Если есть ошибки - выдавать всплывающее окно или подсвечивать неверно заполненный элемент формы. Переход при этом не производить (какой-либо из плагинов-валидаторов)

Формат работы - дам ftp доступ. Хороший опыт работы с указанной библиотекой и плагинам - обязателен.

По запросу скину конкретную страницу

jQuery
12 лет назад
denvor
Денис 
51 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
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