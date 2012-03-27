Парсер новостей

Нужен парсер новостного блока с главной страницы сайта и остатков из каталога для 5-6 категорий товаров с этого же сайта.

- Скрипт сбора новостей должен запускаться по расписанию (раз в 30 мин) и записи из новостного блока не должны дублироваться, а должны накапливаться в .csv файле за каждый день. Каждый день файл создаётся новый с именем даты, предыдущие файлы не удаляются.

- Остатки из каталога собираются раз в сутки в отдельный .csv файл за каждый день

URL сайта отправлю в личку