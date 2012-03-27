Парсер новостей

$250
Веб-программированиеЗавершен6 заявок153 просмотра
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Нужен парсер новостного блока с главной страницы сайта и остатков из каталога для 5-6 категорий товаров с этого же сайта.

- Скрипт сбора новостей должен запускаться по расписанию (раз в 30 мин) и записи из новостного блока не должны дублироваться, а должны накапливаться в .csv файле за каждый день. Каждый день файл создаётся новый с именем даты, предыдущие файлы не удаляются.

- Остатки из каталога собираются раз в сутки в отдельный .csv файл за каждый день

URL сайта отправлю в личку

12 лет назад
dichin
50 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
leechuck
Игорь 
51 годУкраина
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
12 лет назад
$80
3 дня
Всё сделано хорошо и быстро. Да же бонусом был переделан парсер под ещё один аналогичный сайт. Поддержка и разъяснения порадовали.
Все хорошо. Сделал - получил. Дима очень спокойный заказчик. Рекомендую !
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