Фильтр категорий для ucoz

Добрый день. Необходимо для сайта http://nashdnepr.dp.ua/ поставить Яндекс карту. Шаблон сайта при этом будет находиться в другой папке http://nashdnepr.dp.ua/map/ Оставляем шапку http://i.shotnes.com/a/24/thli3lvw.pvy_4f6ddc709069c.png Далее ставим карту. Чтобы была правая колонка. Нравятся ориентиры, как оформлено http://maplos.com или http://www.4rent.ru/ или http://www.map.gorodovoy.spb.ru/ Из функционала ...