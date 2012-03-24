Доделать страховой калькулятор Javascript

$50
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На сайте страхования нужно доработать страховой калькулятор ОСАГО- ТЗ прикрепленно к проекту. Сайт работает на Drupal, калькулятор сделан на Javascript и PHP.

Задача срочная! Оставляйте свои предложения на веблансе или стучитесь в скайп: alexey_bielan

Javascript
12 лет назад
s3rious1988
Алексей 
35 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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