Доделать страховой калькулятор Javascript

На сайте страхования нужно доработать страховой калькулятор ОСАГО- ТЗ прикрепленно к проекту. Сайт работает на Drupal, калькулятор сделан на Javascript и PHP.

Задача срочная! Оставляйте свои предложения на веблансе или стучитесь в скайп: alexey_bielan