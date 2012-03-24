Реализовать задачу на dle

В общем, задание следующее.

Сайт о нескольких городах. Есть 1 главная страница и 10 не главных, о каждом городе конкретно.

Нужно сделать, чтобы на главно1 был один дизайн (допустим main-0.tpl), а у каждого из городов был свой (допустим main-1.tpl - main-10.tpl).

То есть полностью должен быть другой дизайн у каждого города.

Предлагайте варианты реализации, только не нужно писать "сделаю" и все, такие заявки не рассматриваю.

Дизайны делать не нужно, только реализовать все технически.