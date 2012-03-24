Очень простой магазин

Требуется переделать поле "Описание темы", должно работать только в определённом разделе, в обязательное поле к заполнению, в цифровом виде (дата), без заполнения которого тему не создать. Обязательно должно работать только в определённом разделе (настраивается ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо установить на уже существующий сайт на Joomla простой скрипт интернет магазина.
Подробнее о скрипте:
Необходимо его создать, функицонал как и везде: есть товар — есть корзина, есть способы их взаимодействия с собой и оплата. Внешний вид простенький
После необходимо разместить его на моем сайте (сайт на денвере, размещать будем по TeamViewer) и как можно подробнее описать работу скрипта — принцип его работы, «мануал».
Ппожалуйста указывайте на:
1) Срок выполнения
2) Цену за работу
3) Какие функции готовы реализовать и описать на этом скрипте.
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