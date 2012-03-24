Очень простой магазин

Необходимо установить на уже существующий сайт на Joomla простой скрипт интернет магазина.

Подробнее о скрипте:

Необходимо его создать, функицонал как и везде: есть товар — есть корзина, есть способы их взаимодействия с собой и оплата. Внешний вид простенький

После необходимо разместить его на моем сайте (сайт на денвере, размещать будем по TeamViewer) и как можно подробнее описать работу скрипта — принцип его работы, «мануал».

Ппожалуйста указывайте на:

1) Срок выполнения

2) Цену за работу

3) Какие функции готовы реализовать и описать на этом скрипте.