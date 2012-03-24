Парсер сапы

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка124 просмотра
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Цель: Поиск сайтов по нужным параметрам, результат в exel или txt.

Из результатов поиска выдернуть только сайты в индексе яндекса от 500 до 5000 страниц. Параметр должен быть изменяемым.

Процесс показан на видео во вложении.

12 лет назад
Shmut
39 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 года назад