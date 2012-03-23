Начисление баллов за регистрацию - Joomla

Joomla 1.7

установлен компонент биллинга

сам биллинг работает нормально

нужно сделать, чтобы каждому новому пользователю сразу же после

регистрации начислялись подарочные баллы

зарегистрировался человек, - получил 50 руб на счет

в самом компоненте есть функция - "Баллы"

в админке выбирается действие и назначется сумма баллов, но эта функция не работает

нужно или починить то, что есть или сделать что-то новое...