Начисление баллов за регистрацию - Joomla

1) После запуска программа отображаеться значком возле часов. 2) Считываем файл login.txt - берем от туда логин и пасс первого пользователя. 2) При запуске считываеться файл config.txt из папки программы в котором написан текст поздраления и прописан ...
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Joomla 1.7
установлен компонент биллинга
сам биллинг работает нормально
нужно сделать, чтобы каждому новому пользователю сразу же после
регистрации начислялись подарочные баллы
зарегистрировался человек, - получил 50 руб на счет
в самом компоненте есть функция - "Баллы"
в админке выбирается действие и назначется сумма баллов, но эта функция не работает
нужно или починить то, что есть или сделать что-то новое...
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