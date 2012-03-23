Сделать каталог на самописном движке

Требуется профессиональная верстка интернет-магазина на Bitrix по функционалу типа www.svyaznoy.ru www.zakazi24.ru www.003.ru и www.foroffice.ru www.vseinstrumenti.ru rozetka.com.ua. Дизайн и Техзадание во вложении – функционал расширенный, поэтому обязателен для ознакомления! Прошу обращаться специалистов с опытом и портфолио! Специалист ...
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Здравствуйте. Есть простой самописный движок. Есть верстка каталога видео-файлов.
Нужно разобраться в движке и прилепить к нему эту верстку. Ничего критически сложного нет.
Требования: php, mysql. Стандартные для программиста, в общем.
Жду предложений, спасибо.
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