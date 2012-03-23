Сделать каталог на самописном движке

На движке DLE есть такой модуль "Перeхoды". Он записывает в БД: запрос из слов (по которому пришли пользователи с поисковых систем) и урл страницы (куда перешли). Нужно сделать хак - удобный экспoрт выбранных (галочками) новостей, а ...