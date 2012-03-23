Модуль почтового сервиса типа mini outlook

решение для внутреннего модуля оптимизации бизнес процессов. Внутренняя почта сотрудников фирмы для внутренней переписки, возможно отправка на внешние сервера, с внешних серверов на внутреннюю почту не требуется

1.входящие сообщения

- непрочитанные(5 сек после открытия письма - автоматически отмечается как прочитанное)

- отправитель, тема, дата, время

- предпросмотр

- отметка к исполнению

2.отправленные сообщения

-функция уведомления о прочтении

cоставляющие: получатель, тема, дата+время, когда было отправлено, прочтено не прочтено

Показывает, было ли прочтено сообщение. Только для внутренней переписки. Внешние получатели отмечаются отдельно

- Перемещение в корзину, удаление из корзины)(очистить всю корзину, удалить выборочно)

3. корзина

возможность возвращения сообщений в папки обратно. удаление выборочно/полностью сообщений из корзины

4.собственные папки

сотрудник может создавать собственные папки и управлять ними. сообщения могут быть перемещены в/из собственных папок

5. создание нового сообщения

- создание Новых сообщений+возможность вложений(например, лого, pdf.....)

- рассылка

Если отправляется сообщение на внешний e-mail, для обратной связи указывается(автоматически) собственный рабочий(внешний) e-mail

WYSIWYG редактор

Заказ срочный оплата достойная

Модуль будет интегрироваться во внутреннюю систему, подробности при контакте