Модуль почтового сервиса типа mini outlook

Задача: на одном выделенном сервере (CentOS) расположены 2 домена, на разных IP. Необходимо из php скрипта на одном домене запустить php скрипт на другом и получить его результат работы. File_get_contents() не предлагать. Решение должно быть нересурсоемким, ...
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решение для внутреннего модуля оптимизации бизнес процессов. Внутренняя почта сотрудников фирмы для внутренней переписки, возможно отправка на внешние сервера, с внешних серверов на внутреннюю почту не требуется
1.входящие сообщения
- непрочитанные(5 сек после открытия письма - автоматически отмечается как прочитанное)
- отправитель, тема, дата, время
- предпросмотр
- отметка к исполнению
2.отправленные сообщения
-функция уведомления о прочтении
cоставляющие: получатель, тема, дата+время, когда было отправлено, прочтено не прочтено
Показывает, было ли прочтено сообщение. Только для внутренней переписки. Внешние получатели отмечаются отдельно
- Перемещение в корзину, удаление из корзины)(очистить всю корзину, удалить выборочно)
3. корзина
возможность возвращения сообщений в папки обратно. удаление выборочно/полностью сообщений из корзины
4.собственные папки
сотрудник может создавать собственные папки и управлять ними. сообщения могут быть перемещены в/из собственных папок
5. создание нового сообщения
- создание Новых сообщений+возможность вложений(например, лого, pdf.....)
- рассылка
Если отправляется сообщение на внешний e-mail, для обратной связи указывается(автоматически) собственный рабочий(внешний) e-mail
WYSIWYG редактор
Заказ срочный оплата достойная
Модуль будет интегрироваться во внутреннюю систему, подробности при контакте
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