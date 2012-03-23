Разработать сервис по обслуживанию клиентов

Все подробности вышлю. Обязательно пишите за какой срок и сумму.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
* Парсинг сайта
* Администраторский и клиентский интерфейсы
* Отправление напоминаний
ТЗ:
https://docs.google.com/document/pub?id=1tjwjp1XaSdN9l_MJhIZq4Z1cB9vzlZMo1Kv-9Vigmgg
Все вопросы можно задать по внутренней почте.
Разработчику надо будет оценить сроки работ на каждый блок и демонстрировать блоки по меры выполнения.
Оплата: 50% с кодом протекции сразу, после того как часть работы будет сделана отдаю код протекции и перевожу остаток с кодом. Второй код отдаю по завершению работы.
Жду предложений по сроку и бюджетам.
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