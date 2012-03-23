Разработать сервис по обслуживанию клиентов

Веб-программированиеЗакрытнет заявок171 просмотр
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* Парсинг сайта

* Администраторский и клиентский интерфейсы

* Отправление напоминаний

ТЗ:

https://docs.google.com/document/pub?id=1tjwjp1XaSdN9l_MJhIZq4Z1cB9vzlZMo1Kv-9Vigmgg

Все вопросы можно задать по внутренней почте.

Разработчику надо будет оценить сроки работ на каждый блок и демонстрировать блоки по меры выполнения.

Оплата: 50% с кодом протекции сразу, после того как часть работы будет сделана отдаю код протекции и перевожу остаток с кодом. Второй код отдаю по завершению работы.

Жду предложений по сроку и бюджетам.

12 лет назад
juqovskiy
Николай 
37 летБеларусь
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
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