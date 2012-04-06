Доработка готового сайта

Отличный программист, профессионал своего дела поработал с энтузиазмом, охотно откликался на внесение корректив и доработок. Отдельно хочу отметить внимательное отношение Богдана к деталям работы и к пожеланиям клиента, а также то, что он любит дело, которым занимается. Это важно. Большое спасибо! Прекрасная работа при не высокой стоимости, крайне рекомендую к сотрудничеству.