Доработка готового сайта

$50
Веб-программированиеЗавершен9 заявок206 просмотров
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Требуется доработать сайт : заменить плагин для просмотра фотографий, изменить шрифт текста главных меню, поменять текст названия сайта на картинку, подобрать плагин для просмотра видео

12 лет назад
belaia7
Елена 
38 летМолдова
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад
1 отзыв
Выбранный исполнитель
flytracer
Богдан 
32 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
12 лет назад
$30
3 дня
Отличный программист, профессионал своего дела поработал с энтузиазмом, охотно откликался на внесение корректив и доработок. Отдельно хочу отметить внимательное отношение Богдана к деталям работы и к пожеланиям клиента, а также то, что он любит дело, которым занимается. Это важно. Большое спасибо! Прекрасная работа при не высокой стоимости, крайне рекомендую к сотрудничеству.
Працювати з Оленою дуже приємно. Рекомендую!