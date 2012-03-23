Создать оригинальный экономический календарь

$100
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Необходимо создать оригинальный экономический календарь.

Пример: http://www.forexpros.ru/economic-calendar/

-Данные можете брать где угодно, лишь бы на календаре не было чужих копирайтов и ни коем образом не вел на стороннее ресурсы.

ЭК Должен выводить новости на русском языке.

Для уточнения подробностей работы пишите на почту: [email protected]

12 лет назад
DanielK
43 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад