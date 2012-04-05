Встроить готовый скрипт в сайт на Joomla

Веб-программированиеЗавершен3 заявки175 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо создать страницу на сайте и встроить туда скрипт по проверке подлинности товара или встроить в существующую страницу. Скрипт есть. ТЗ по запросу.

Joomla
12 лет назад
comp03com
37 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
konstantinn
48 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
12 лет назад
$17
1 день
Все быстро и как нужно. Если что-то не так, моментом переделывает.
Корректное общение, исчерпывающие ответы на возникающие вопросы, незамедлительная оплата. Спасибо за интересную задачу. Сотрудничеством доволен, рекомендую всем.