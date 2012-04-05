Встроить готовый скрипт в сайт на Joomla

Требуется встроить в разарабатываемый сайт рассылку новостей (пока выбрали unisender), Новости по категориям, то есть каждый подписчик получает новость соответствующей тематики.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо создать страницу на сайте и встроить туда скрипт по проверке подлинности товара или встроить в существующую страницу. Скрипт есть. ТЗ по запросу.
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