Доработки сайта на Umi.CMS

$20
Веб-программированиеЗавершен1 заявка113 просмотров
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- Необходимо импортировать пользователей из списка Excel на сайт на базе Umi.CMS

- Подсчет статистики по пользователям (уточнение тз по email).

12 лет назад
bulat
45 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
rusmaxim
40 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
12 лет назад
$35
2 дня
Достаточно оперативно, адекватное общение, было приятно сотрудничать, обращусь при необходимости повторно.
Отличный заказчик. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество
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