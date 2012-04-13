Доработки сайта на Umi.CMS

Для разработки кроссплатформенного (iPhone / Android) мобильного приложения ищу разработчика HTML5 + CSS3 + JavaScript. Приветсвуется опыт работы с PhoneGap или Titanium. Оплата по договоренности, высокая. Коротко о приложении: мобильная версия софта для учета пациентов - ...
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- Необходимо импортировать пользователей из списка Excel на сайт на базе Umi.CMS
- Подсчет статистики по пользователям (уточнение тз по email).
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