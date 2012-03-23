Срочно! Поправить ошибки в подсчете статистики

Здравствуйте!

Необходимо срочно поправить ошибки в работе партнерской программы и в статистике сайта. БД - mysql, чистый php.

От Вас положительные отзывы и большой опыт работы с php, mysql. В частности, умение работать с сессиями. + постоянная связь.

В данном случае работы на 1 день, но в перспективе работы много (мелкие доделки, новые модули и т.д.), поэтому интересует прежде всего длительное сотрудничество.