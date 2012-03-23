Ряд модулей для Drupal 7

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки130 просмотров
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Необходимо разработать ряд модулей для Drupal 7, модули преимущественно для парсинга информации и импорта её в drupal node.

Подробности в skype: dmitry-solovev

Возможно длительное сотрудничество.

Drupal
12 лет назад
Xor-Studio
35 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
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