Графики с помощью PHP

Необходимо сделать создание графиков на php. Графики достаточно простые.

Какой метод для этого будет использоваться значения не имеет.

x - время (формат HH:MM)

y - значение

Оба параметра берутся из mysql базы, структура такая:

id - INT

memory - FLOAT (y-координата)

time - DATETIME (x-координата)

От заказчика как обычно, цена и сроки.