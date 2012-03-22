Разработка модулей для Social Engine.

Нужен специалист по опенкарт. Есть проект. в нем необходимо совершить ряд доработок. Оплата вебмани по факту выполнения.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Что нужно сделать.
1) Разработать диалоги аналогичные VK.COM или FACEBOOK.COM
2) Сделать общий однокомнатный чат, с возможностью добавлять фото, видео, смайлы в окно общения. Приват.
Пример: chatovod.ru
3) Сделать возможным, размещение на стене нескольких фото,и видео на стене. Стена под управлением плагина "HE WALL + TIMELINE"
4) Разработать аудио плеер как в ВК. Так чтобы при переходи на другие страницы продолжал играть. Ну вообщем понятно все я думаю.
Все сорсы будут предоставлены.
Сайт работает на CMS Social Engine 4.2.1
Для связи skype: voxer.voxer
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