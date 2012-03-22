Разработка модулей для Social Engine.

$500
Веб-программированиеЗакрытнет заявок133 просмотра
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Что нужно сделать.

1) Разработать диалоги аналогичные VK.COM или FACEBOOK.COM

2) Сделать общий однокомнатный чат, с возможностью добавлять фото, видео, смайлы в окно общения. Приват.

Пример: chatovod.ru

3) Сделать возможным, размещение на стене нескольких фото,и видео на стене. Стена под управлением плагина "HE WALL + TIMELINE"

4) Разработать аудио плеер как в ВК. Так чтобы при переходи на другие страницы продолжал играть. Ну вообщем понятно все я думаю.

Все сорсы будут предоставлены.

Сайт работает на CMS Social Engine 4.2.1

Для связи skype: voxer.voxer

12 лет назад
voxer
42 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад