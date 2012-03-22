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Внедрение кода в страницы сайтов с помошью regexp
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Набор регулярных выражений для внедрения кода рекламных блоков
Внедрятся код будет в различные сайты нет конкретной структуры
Это может быть любая популярная цмс или самописный движок
Конечно понятно что 100% сайтов не охватить некоторе после внедрения кода будут поломанны
Но важно охватить максимально большой %
Сайты могут быть на php asp perl html
С html все просто и понятно
С другими дело обстоит сложенее имеется алгоритм который ишет списко файлов на сайте
для внедрения кода (как парвило файлы шаблоно типа header.php footer.php или header.tpl итп)
В html файлы встовляется html код
В php сайты соотвественно код php
И так примерные требования к списку регулярных выражений
Наш рекламный код будет внедрятся в уже сушествуюший php код обычно в конец тоесть перед ?>
Например вот так
---------------
$code = "Рекламный код ";
$pattern = '@(\?>)@Umsi';
$content = preg_replace($pattern, $code . "\${1}", $content, 1, $count);
---------------
Но вот возьмем к примеру кусочек кода шаблона Wordpress
headre.php
--------------------------------
/**
* The Header for our theme.
*
* Displays all of the section and everything up till
*
* @package WordPress
* @subpackage Twenty_Ten
* @since Twenty Ten 1.0
*/
?>
>
<?php </p><p> /* </p><p> * Print the <title> tag based on what is being viewed. </p><p> */ </p><p> global $page, $paged; </p><p> </p><p> wp_title( '|', true, 'right' ); </p><p> </p><p> // Add the blog name. </p><p> bloginfo( 'name' ); </p><p> </p><p> // Add the blog description for the home/front page. </p><p> $site_description = get_bloginfo( 'description', 'display' ); </p><p> if ( $site_description && ( is_home() || is_front_page() ) ) </p><p> echo " | $site_description"; </p><p> </p><p> // Add a page number if necessary: </p><p> if ( $paged >= 2 || $page >= 2 ) </p><p> echo ' | ' . sprintf( __( 'Page %s', 'twentyten' ), max( $paged, $page ) ); </p><p> </p><p> ?>
/* We add some JavaScript to pages with the comment form
* to support sites with threaded comments (when in use).
*/
if ( is_singular() && get_option( 'thread_comments' ) )
wp_enqueue_script( 'comment-reply' );
/* Always have wp_head() just before the closing
* tag of your theme, or you will break many plugins, which
* generally use this hook to add elements to such
* as styles, scripts, and meta tags.
*/
wp_head();
?>
>
--------------------------------
При приведенном выше методе код будет вставлен в еше до открытия тегов html не говоря уюе про body и head
Значит регулярное вырожение должно искать теги html body head и вставлять код после их открытия
если этих тегов нет то переходим к следуюшему регулярному выражению например то что было примеденно выше и так далеее.
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