Разработка портала недвижимости

1. Проверить и настроить накопительную скидку (код оплаты и скидки уже написан) + скидку по бонусам 2. Позакрывать дырки на сайте 3. Поставить api яндекса на автоматическую оплату, соответственно она должна работать со скидками, базой ...
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