Доработка сайта на CMS Bitrix

Есть каталог недвижимости (joomla) нужно чтобы в подробном описании каждого объекта: orion31.ru/component/option,com_estateagent/Itemid,22/act,object/task, showEO/id,133/ была яндекс карта (схема/спутник/народная) с отметкой местоположения объекта. Метка для каждого объекта должна ставиться вручную из админки.
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Необходимо доработать сайт на Битриксе. Расширить свойства элементов каталога, а также написать фильтры выборки из этого каталога. Используется редакция Старт.
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