Переделать сайт по туризму

Пожалуйста, будьте внимательны - задача не так проста как кажется! Многие пообещали что смогут сделать, но не сделали. Отвечать только уверенным в своих силах. Итак, задача состоит в следующем: Нужно сделать фотогалерею как тут http://www.mac-interactive.com/#/projects/residential/ Суть в том что все ...