Написание PHP-скрипта

Нужно написать относительно несложный PHP-скрипт для работников ресепшена гостиницы. Необходимо реализовать следующие функции:

* существует анкета форма №5 для гостиниц, которая заполняется для гостей отеля (flm точка su/?actions=main_content&id=2113). Необходимо реализовать веб-интерфейс для заполнения данной анкеты с возможностью после заполнения ее распечатать, все анкеты должны сохраняться в MySQL-базу, с возможностью последующей их поиска и распечатки при необходимости.

* На базе данных из анкеты с дополнением номера телефона должна формироваться клиентская база

* При заполнении "ФИО" должен работать автоподбор по базе существующих клиентов (подобно предугадыванию поиска Google), если данный клиент уже есть в базе, то дата рождения, паспортные данные и прочее заполняется автоматически.

* Из веб-интерфейса должны формироваться и отправляться на печать счет на проживание и акт выполненных работ (данные плательщика берутся или из анкеты или вписываются дополнительно, если реквизиты плательщика и гостя отличаются).

* Сделать шахматку по номерам/датам для учета бронирования

Пишите ваши сроки и стоимость. Вопросы задавайте в проект.