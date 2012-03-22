Написание PHP-скрипта

Веб-программированиеЗакрыт7 заявок220 просмотров
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Нужно написать относительно несложный PHP-скрипт для работников ресепшена гостиницы. Необходимо реализовать следующие функции:

* существует анкета форма №5 для гостиниц, которая заполняется для гостей отеля (flm точка su/?actions=main_content&id=2113). Необходимо реализовать веб-интерфейс для заполнения данной анкеты с возможностью после заполнения ее распечатать, все анкеты должны сохраняться в MySQL-базу, с возможностью последующей их поиска и распечатки при необходимости.

* На базе данных из анкеты с дополнением номера телефона должна формироваться клиентская база

* При заполнении "ФИО" должен работать автоподбор по базе существующих клиентов (подобно предугадыванию поиска Google), если данный клиент уже есть в базе, то дата рождения, паспортные данные и прочее заполняется автоматически.

* Из веб-интерфейса должны формироваться и отправляться на печать счет на проживание и акт выполненных работ (данные плательщика берутся или из анкеты или вписываются дополнительно, если реквизиты плательщика и гостя отличаются).

* Сделать шахматку по номерам/датам для учета бронирования

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PHP
12 лет назад
soft35
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
whitebureau
Семён 
38 летТаиланд
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
12 лет назад
$200
2 дня
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