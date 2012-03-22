Написание PHP-скрипта

Нужно написать скрипт под cms joomla, для каталога товаров.Заказ будет отдан, кто предложит оптимальную цену, сроки и работающие примеры.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно написать относительно несложный PHP-скрипт для работников ресепшена гостиницы. Необходимо реализовать следующие функции:
* существует анкета форма №5 для гостиниц, которая заполняется для гостей отеля (flm точка su/?actions=main_content&id=2113). Необходимо реализовать веб-интерфейс для заполнения данной анкеты с возможностью после заполнения ее распечатать, все анкеты должны сохраняться в MySQL-базу, с возможностью последующей их поиска и распечатки при необходимости.
* На базе данных из анкеты с дополнением номера телефона должна формироваться клиентская база
* При заполнении "ФИО" должен работать автоподбор по базе существующих клиентов (подобно предугадыванию поиска Google), если данный клиент уже есть в базе, то дата рождения, паспортные данные и прочее заполняется автоматически.
* Из веб-интерфейса должны формироваться и отправляться на печать счет на проживание и акт выполненных работ (данные плательщика берутся или из анкеты или вписываются дополнительно, если реквизиты плательщика и гостя отличаются).
* Сделать шахматку по номерам/датам для учета бронирования
Пишите ваши сроки и стоимость. Вопросы задавайте в проект.
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