Создание шаблона WordPress из сверстанных страниц

Веб-программированиеЗакрыт13 заявок142 просмотра
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Требуется программист, способный сделать из сверстанного шаблона тему для WP

WordPress
12 лет назад
Vetallro
Виталий 
42 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
tim-viktorov
Тимофей 
34 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
12 лет назад
$50
2 дня
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