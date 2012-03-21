Анимация на сайте

Нужен специалист по jquery для анимации на сайте, подробности кандидатам.

Бюджет 2000р, срок – 2 дня, работы примерно на 10 часов, если хорошо свое дело знаете.

работ по jquery достаточно много в целом подобных – чтото гдето заставить ездить или листаться, поэтмоу если все будет гуд – продолжим дальше работать.

по всем вопросам писать в icq 207125 или в скайп kotanaev. сразу с портфолио