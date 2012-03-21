Анимация на сайте

$100
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка157 просмотров
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Нужен специалист по jquery для анимации на сайте, подробности кандидатам.

Бюджет 2000р, срок – 2 дня, работы примерно на 10 часов, если хорошо свое дело знаете.

работ по jquery достаточно много в целом подобных – чтото гдето заставить ездить или листаться, поэтмоу если все будет гуд – продолжим дальше работать.

по всем вопросам писать в icq 207125 или в скайп kotanaev. сразу с портфолио

12 лет назад
rkotanaev
Котанаев 
34 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
3 отзыва
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