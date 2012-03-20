3D-модель человека с настраиваемыми параметрами

Я нанял Максима для выполнения следующей задачи: создать настраиваемую РЕАЛИСТИЧНУЮ 3d модель человеческого тела (с возможность изменять на лету объемы груди, бедер, живота итд) и возможностью добавить к модели лицо реального человека, используя загруженную фотографию. Максим взялся за эту работу и самостоятельно указал срок, когда эта работа будет выполнена (его никто не подгонял, не навязывал ему каких-то конкретных дат). К работе Максим приступил 26 марта и сказал, что ему на реализацию задания понадобится 2 недели. Я оплатил ему аванс в размере $300 и стал ждать результатов.
В сети Максим появлялся редко, приходилось несколько раз через скайп отправлять ему одни и те же сообщения с вопросом, когда он покажет какие-нибудь промежуточные результаты. Как правило, он отвечал на третий, а то и на четвертый раз, что, естественно, не добавляло мне комфорта. 3 апреля Максим показал мне первую версию модели, которая меня не устроила, поскольку настраивалась модель совсем не так, как было описано в задании (например, если объемы модели нужно было увеличить, то у нее наряду с объемами почему-то увеличивался и размер стопы). Сама модель также не устраивала, поскольку была далека от реалистичности… Успокоило только заверение Максима, что со специально подготовленной моделью трансформация будет выглядеть натурально и то, что он показывает сейчас применяется к тестовой модели. На вопрос:” Когда сможете показать специально подготовленную модель”, Максим пообещал сделать это завтра-послезавтра.
Затем Максим пропал, и ответил только 9-го апреля (в день когда истекал назначенный Максимом срок по выполнению задания), когда я написал ему сообщение следующего содержания:” Максим, я с прошлого четверга жду обещанного результата. Сегодня истекает две недели, которые вы взяли на выполнение проекта. Если сегодня вы не предоставите результат по проекту, то будет считать, что вы не выполнили взятые на себя обязательства, и напишу вам отрицательный отзыв. Если вы не вернете оплаченный вам аванс, то я напишу, также, отрицательный отзыв в WebMoney. Думайте...”
Максим спросил с чего у меня такая паника, признав, что договоренность у нас дейсвительно была на сегодня, но сказал, что еще не вечер... Поскольку до окончания оговоренного срока я и не собирался предпринимать никаких действий (а пообещал оставить ему плохой отзыв в качестве последнего средства, целью которого было получить от Максима хоть какой-нибудь ответ, поскольку практически неделю я безуспешно пытался вступить с ним в диалог и узнать о судьбе своего заказа). Также он сообщил, что когда много работы, он переключает скайп в режим невидимости (я, видимо, должен был понять это при помощи телепатии) и поэтому кажется, что его нет в сети, а на самом деле он работает (видимо поэтому, по три-четыре раза приходится писать ему с просьбой откликнуться и показать результаты работы). Кроме того, он сказал, что надо делать скидку на уникальность проекта (создается впечатление, что Максиму можно заказывать только проекты-клоны чего-то уже существующего, а иначе в срок он укладываться не может…) В общем, на день, который Максим определил, как дату выполнения заказа, я, по факту, получил только один просмотр плохо выполненной и криво настраиваемой модели.
11-го апреля Максим показал новую версию модели, у которой половина настроек не работало и было плохое качество (артефакты, угловатые формы, короткие ноги и непропорционально длинное тело). На случай, если кто-нибудь посчитает, что я придираюсь, вы можете посмотреть на эту “реалистичную 3d модель” здесь: http://screencast.com/t/KMQQn6o5
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Несколько раз я безуспешно пытался посмотреть, как выглядит модель с использованием фотографии лица реального человека. Описывать не буду, вот кусок переписки (обратите внимание на даты):
[19.04.2012 22:00:45] Dmitriy Klimov: что с натяжкой фото лица на модель? Можно посмотреть, как в результате получается?
[19.04.2012 23:27:05] Dmitriy Klimov: ?
[19.04.2012 23:29:56] Максим ответил, что покажет через 15-20 минут
прошло 3 ДНЯ!!!
[22.04.2012 21:25:41] Dmitriy Klimov: Добрый вечер, Максим.
Когда покажете новую версию модели?
прошло 3 ДНЯ!!!
[25.04.2012 22:09:24] Dmitriy Klimov: Добрый вечер, Максим.
Когда покажете новую версию модели?
ЕЩЕ 1 ДЕНЬ!!!
[26.04.2012 21:26:26] Dmitriy Klimov: Максим, я не могу больше ждать, когда вы закончите работу, за которую взялись. Прошу вернуть выплаченный аванс, чтобы я смог найти и нанять другого разработчика для этой работы.
ЕЩЕ 2 ДНЯ!!!
[28.04.2012 23:10:47] Dmitriy Klimov: Максим, если вы до 20:00 понедельника не предоставите готовую работу либо не вернете выплаченный вам аванс, то я буду считать, что вы не выполнили взятые на себя обязательства, и напишу вам соответствующий отзыв на веблансер и в вебмани.
ЕЩЕ 2 ДНЯ!!! (Обратите внимание, что внизу, в комментариях к моему отзыву, Максим написал, что ПОСТОЯННО был на связи, затем посмотрите на даты выше этого сообщения и улыбнитесь... Не поверите, но я рад, даже несмотря на потерю аванса, что мне уже не нужно каждый день гадать, будет ли сделан мой проект и безуспешно ломиться в закрытую дверь разработчика "постоянно находящегося на связи")
30-го апреля в понедельник за 1,5 часа до объявленных мною 20:00 Максим появился и написал, что в течение полутора часов выложит обновленную версию. (Жаль, но получается, что на контакт с заказчиком Макси выходит исключительно в случае угрозы получить плохой отзыв в свой адрес)
Думаете, Максим выложил что-то в течение обещанных полутора часов? Ошибаетесь! Через 2 с лишним часа он написал, что у него возникли с моделью проблемы и надо еще 30 минут...
Я терпеливо прождал полтора часа и ни ответа, ни привета... Мне не осталось ничего, как только написать следующее:
[30.04.2012 22:14:11] Dmitriy Klimov: Максим, у меня больше нет ни желания ни возможностей ждать, когда вы сделаете работу. Вы еще 19-го обещали показать высокополигональную модель, но с тех пор я так от вас ничего не получал, и вы не отвечали на мои сообщения.
И сейчас вы опять просите меня ждать. Складывается ощущение, что вы только сегодня начали делать то, что обещали сделать и показать 19-го числа.
Это не профессионально, и я не хочу больше с вами работать. Я нашел другого разработчика, который ответственно относится к взятым на себя обязательствам.
Прошу вернуть мне сегодня аванс, и на этом наше сотрудничество будет закончено.
На что Максим ответил, что он не видит причин возвращать аванс, поскольку он потратил на это задание свое время, а проект этот сложный.
То есть человек взялся делать работу, которая оказалась ему не по силам (видимо Максиму можно давать делать только небольшие простые задания, уже неоднократно кем-то другим реализованные), а потом еще и отказался признать, что работу не потянул, а заказчика подвел. Напомню, что самим же Максимом был установлен срок для реализации этого проекта в 2 недели, то есть я потерял лишних 3 недели, надеясь дождаться какого-нибудь приемлимого результата.
В общем, аванс Максим мне не вернул, и все , что я получил за $300 – тестовый пример мужеподобной и непропорциональной женской модели с неработающими настройками. Соответственно, как и обещал, я написал Максиму отзыв о его работе и претензию в арбитраж Вебмани, поскольку хочу помочь другим заказчикам избежать пустой траты времени и денег. Дабы не быть голословным и не нарваться на ответный комментарий в стиле: ”Я сделал классную работу, а заказчик – просто идиот, который сам не понимает, что хочет ”, я выложил в этом комментарии нашу с Максимом переписку из скайпа и скриншот модели, которую он сделал (напоминаю, что я заказывал Максиму сделать РЕАЛИСТИЧНУЮ модель человека).
PS Поскольку после опубликования отзыва Максим стал угрожать мне Уголовным Кодексом за разглашение его личной переписки, и сказал, чтобы я писал все своими словами (хотя, какая разница, не очень понятно... Видимо дословная переписка, из которой явно следует, что он по много раз ничего не отвечал на мои запросы и не выполнял свои обещания, не позволяет ему доказывать обратное...), я оставил только свои цитаты без изменения, а ответы Максима привел своими словами.
То, что Максим реализовал весь оговоренный функционал, о чем он сообщает в комментарии к моему отзыву, - неправда, поскольку эту часть, включенную в задание: "Еще в этом примере можно загружать свою фотографию, и она реалистично накладывается на тело. Нам эта опция тоже нужно. Сможете сделать?" Максим даже ни разу мне не показал, зато много раз обещал... Также вряд ли можно считать реализованным функционал, который продемонстрирован неработающими настройками и грубо выполненной моделью, с учетом, что требовалось сделать РЕАЛИСТИЧНУЮ модель...