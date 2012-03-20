3D-модель человека с настраиваемыми параметрами

Дмитрий заказал у меня разработку приложения. На стадии обсуждения проекта, ему было предоставленно техническое демо, показывающее возможности приложения. После чего, я получил от него аванс в размере 8821,14 р. Через две недели, как и было оговорено, я предоставил для тестирования приложение, реализующий весь оговоренный функционал. Получив от Дмитрия комментарии по доработкам, я занялся доработкой приложения, причем даже тех моментов, которые не были оговорены изначально. Например претензии по поводу реалистичности изображения. И сроки доработок не были жестко оговорены. Сотрудничество было прекращено по инициативе заказчика, и не понятно на каком основании человек требует вернуть аванс. PS: 1. Заказчик изначально был предупрежден, что проект не тривиальный, и могут возникнуть сложности во время разработки, которые потребуют больше времени. 2. Начал угрожать отицательными отзывами и притензиями, еще до оговоренного срока. 3. Во время работы над проектом, я был постоянно на связи, за исключением одной недели на стадии доработки, о чем заказчик был заранее предупрежден.