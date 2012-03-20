Задачка SetVariable - Local SharedObject - getURL

Нужно сделать на флеш МММ-2011 калькулятор Как все считается - есть виртуальная валюта МАВРО с определенным курсом Курсы должны быть скорее всего в базе данных. Они меняются 2 раза в неделю по вторникам и четвергам вот таблица курсов ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Идея - учет уникальности с использование flash cookie.
Нужен Flash который будет получать данные от JS методом SetVariable делать с ними некоторые манипуляции, читать и сохранять данные в флеш-хранилище (Local SharedObject), после возвращать данные в JS методом getURL. Проект должен работать на 5-6 версия флеш. Нужны исходники и помощь в объяснении как скомпилировать проект в Adobe Flash CS3 или FlashDevelop.
Детали:
Передаем из JS в флеш (метод SetVariable), 4 переменных - строка 15 символов (S), 3 числа (I,C,U).
Во Флеше считываем данные из хранилища массив (time,i,c,u). Где time - время записи данных в хранилище по GMT.
Если данные есть - смотрим есть ли данные за последние 24 часа, удовлетворяющие условию: i==I && c==C && u==U. Если есть такие данные назначаем f=1, нет f=0;
Удаляем в хранилище данные старше 24 часов и записываем текущие - curtime, I,C,U.
Символы в строке S преобразовываем в числа (номер по acsii), отнимаем от нечетных символов четные, суммируем разности и прибавляем f и сохраняем ка R.
Далее возвращаем значение R в JS методом getURL.
Имеется пример обмена информацией между Flash и JS http://javascript.ru/unsorted/bridge-to-flash
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