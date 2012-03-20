Задачка SetVariable - Local SharedObject - getURL

Идея - учет уникальности с использование flash cookie.

Нужен Flash который будет получать данные от JS методом SetVariable делать с ними некоторые манипуляции, читать и сохранять данные в флеш-хранилище (Local SharedObject), после возвращать данные в JS методом getURL. Проект должен работать на 5-6 версия флеш. Нужны исходники и помощь в объяснении как скомпилировать проект в Adobe Flash CS3 или FlashDevelop.

Детали:

Передаем из JS в флеш (метод SetVariable), 4 переменных - строка 15 символов (S), 3 числа (I,C,U).

Во Флеше считываем данные из хранилища массив (time,i,c,u). Где time - время записи данных в хранилище по GMT.

Если данные есть - смотрим есть ли данные за последние 24 часа, удовлетворяющие условию: i==I && c==C && u==U. Если есть такие данные назначаем f=1, нет f=0;

Удаляем в хранилище данные старше 24 часов и записываем текущие - curtime, I,C,U.

Символы в строке S преобразовываем в числа (номер по acsii), отнимаем от нечетных символов четные, суммируем разности и прибавляем f и сохраняем ка R.

Далее возвращаем значение R в JS методом getURL.

Имеется пример обмена информацией между Flash и JS http://javascript.ru/unsorted/bridge-to-flash