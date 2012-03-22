DLE. Вывод картинки из доп. поля тегом {image-x}

Адрес сайта: www.aservs.ru Используемое ПО: - 1С:Битрикс ред. «Для малого бизнеса» - Управление торговлей 8.2 10.3 Условия оплаты: без предоплаты, оплата только после сдачи-приемки работ. В обязательно порядке указывайте стоимость ваших услуг по представленному ТЗ и сроков выполнения. Перечень задач: 1. Добавить ...
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Ну собственно в названии все написано практически, распишу немного.
Как известно в DLE тег {image-1} выводит первую картинку из новости, но при использовании дополнительных полей, вернее вставки изображений в дополнительное поле, изображение не выводится.
Собственно нужна поправка в движок, чтобы если нет картинки в новости, то она будет браться из дополнительного поля.
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