DLE. Вывод картинки из доп. поля тегом {image-x}

Веб-программированиеЗавершен5 заявок241 просмотр
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Ну собственно в названии все написано практически, распишу немного.

Как известно в DLE тег {image-1} выводит первую картинку из новости, но при использовании дополнительных полей, вернее вставки изображений в дополнительное поле, изображение не выводится.

Собственно нужна поправка в движок, чтобы если нет картинки в новости, то она будет браться из дополнительного поля.

12 лет назад
QIWI24
46 летГрузия
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
CrazeR
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
12 лет назад
$8
1 день
Быстро справился с поставленной задачей. Приятный в общении. Рекомендую к работе с Алексеем.
За давность времени не помню, но все было легко и хорошо.
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