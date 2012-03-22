DLE. Вывод картинки из доп. поля тегом {image-x}

Ну собственно в названии все написано практически, распишу немного.

Как известно в DLE тег {image-1} выводит первую картинку из новости, но при использовании дополнительных полей, вернее вставки изображений в дополнительное поле, изображение не выводится.

Собственно нужна поправка в движок, чтобы если нет картинки в новости, то она будет браться из дополнительного поля.