Система платежей на сайте

Необходимо разработать модуль системы пополнения личного счета пользователя на сайте, для сайта на php (сайт в разработке). Предложить механизм оплаты выставленных счетов исходя из личного счета.

Способы пополнения счета:

- через банковские карты (Visa, MasterCard). Есть инструкция на английском (в прикрепленном файле).

- через PayPal.

Для начала интересует цена, сроки и условия работы.