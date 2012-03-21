Онлайн генератор rage комиксов

Пример комикса в аттаче. Реализовация на FLASH (as3). Нужны следующие возможности:

1. рабочая область графического редактора (возможность менять размер тасканием мышки за правый нижний угол, максимальный и минимальный размер будут известны). При высоте, превышающей определенное число должен быть вертикальный скролл, поэтому изначально рабочая область должна располагаться в ScrollPane.

2. загрузка картинок с компьютера пользователя и добавление их на рабочую область. ресайз и кроп картинок (мышкой)

3. векторная рисовалка мышкой. карандаш (возможность менять цвет и толщину) и рисование прямоугольников (растягивается мышкой, задается цвет).

4. возможность добавлять текстовые надписи (возможность менять цвет и размер, возможность редактировать текст и его параметры в любой момент времени). Сам шрифт будет фиксирован.

5. слоев не будет, каждый новый объект перекрывает уже существующие.

На выходе нужно получение ByteArray JPG данных с возможностью задавать качество JPG.

При подаче заявки прошу указывать цену и срок.