Установка и настройка модуля Друпал

необходимо на базе готового сайта на друпал 6 подключить каталог компаний. Функционал простой до нельзя:

1. связка категория-компании (2 уровня)

2. внутри категорий рубрикатор по алфавиту(например в категории 100 компаний, нужно вывести "А:" и перечисление компаний(выводим только название) на букву "А" и так далее по алфавиту на одной странице без постраничной разбивки)

3. внутри компании должна быть картинка + текст