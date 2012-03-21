Социальная сеть на Joomla

Нужно доработать шаблон JOOMLA2.5 1. Постраничная навигация отображается не совсем коректно 2. Прижать футер к низу страницы если мало контента то к низу окна браузера Прижимать скриптом или на css Сейчас прижат скриптом но работает не совсем ...