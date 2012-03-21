Срочно! Установка шаблона WordPress + его доработ.

$250
Веб-программированиеЗакрыт3 заявки160 просмотров
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Требуется от вас установка шаблона WordPress, купленного на сайте templatemonster.

Полная распаковка на хостинге Majordoma до готового вида.

Также нужно добавить возможность выбора языка (англ. русс) на все страницы сайта (в левый верхний угол, рисунок пришлю)

ВНИМАНИЕ!

Нужно программное вмешательство!

ТЗ в приложение.

Также требуется немного подкорректировать структуру и отключить ненужные модули.

ПИШИТЕ СРОКИ!

Вот сам шаблон:

http://www.templatemonster.com/demo/37176.html

WordPress
12 лет назад
hacai2011
Данил 
35 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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