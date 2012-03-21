Доработать сайт на modx

сейчас на странице результатов голосования выводится одно голосование, переключение на другие происходит с помощью выпадающего списка вверху страницы. (так стандартно в компоненте) нужно сделать чтоб на странице отображалось к примеру результатов 5 голосований, а остальные шли ...
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Необходимо доработать сайт cosmo35 точка ru. PSD файлы дизайна имеются. А именно:
* Цвет и порядок цвета кнопок меню сделать как в радуге (одно относится к верхнему меню)
* Сделать форму регистрации, дополнительные странички для зарегистрированных пользователей
* Вместо девиза внизу сделать три картинки как на приложенном файле cosmo35.jpg, только без текста
* Картинка слева должна случайным образом меняться при переходи на разные страницы
* Сделать "хлебные крошки"
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