Подправить сайт на WP

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки119 просмотров
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Есть сайт autogid.kg

Нужно подправить:

- Сделать чтобы нормально работал поиск который на главной странице (не расширенный) и добавить туда несколько параметров: поиск за день, за неделю, за месяц.

- Поставить счетчик просмотра объявлений

- Подкорректировать страницу "автомагазины" – выставляется одна и та же картинка.

- Подкорректировать страницу "страница реклама на страницах портала" – как заплнять эту старницу?

- Выровнять столбцы в поиске и поставить их в другом порядке. Как на авто.ру

в ЛС писать не нужно. В проект.

12 лет назад
kurkudilov
Денис 
34 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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