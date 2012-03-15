Доработка Oscommerce

Веб-программированиеЗакрытнет заявок124 просмотра
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Нужно доработать магазин Oscommerce Vam STS

1. Настроить выводы страниц.

2. Синхронизация магазина с 1С

Украина Одесса

12 лет назад
unimi
32 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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