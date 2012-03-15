Доработка Oscommerce

Меню аккордион почему то не работает. тут образец http://www.joomlack.fr/en/joomla-extensions/accordeonmenu-ck тут что получилось http://cl103457.tmweb.ru/index.php/2012-03-15-12-32-12 Во-первых, все открыто сразу (только в ГуглХром, Сафари и Фаирфокс раскрывают аккардион нормально) Во-вторых, растянуло что-то меню на ширину, точнее не до позици right, а ...
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Нужно доработать магазин Oscommerce Vam STS
1. Настроить выводы страниц.
2. Синхронизация магазина с 1С
Украина Одесса
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