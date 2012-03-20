Финансовые калькуляторы

$100
Веб-программированиеЗакрыт6 заявок184 просмотра
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Создать подобные калькуляторы:

1) Можно использовать калькулятор такого типа http://fincalculator.ru/Loan.aspx

2) Лизинговый калькулятор. Мне кажется нужен простой - http://leasecalc.ru/. Если согласны - то программируем и делаем дизайн.

3) Инвестиционный калькулятор. http://www.vl.ru/dengi/calc/investcalc/

12 лет назад
ksuvina
41 годБеларусь
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад
Выбранный исполнитель
dmitryshimkin
37 летБеларусь
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад
$100
3 дня