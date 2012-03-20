Финансовые калькуляторы

Нужен программист разбирающийся в системе управления вебасист. Есть несколько заданий связаных с этой системой
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Создать подобные калькуляторы:
1) Можно использовать калькулятор такого типа http://fincalculator.ru/Loan.aspx
2) Лизинговый калькулятор. Мне кажется нужен простой - http://leasecalc.ru/. Если согласны - то программируем и делаем дизайн.
3) Инвестиционный калькулятор. http://www.vl.ru/dengi/calc/investcalc/
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