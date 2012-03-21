Небольшие правки сайта на Webasyst

Необходимо дописать уже готовый сайт. Демку можно посмотреть тут: http://www.reg.ru/templates/38312?category=42,9,84 1. Дописать, с текстом на Русском языке 2. Добавить функцию добавления товаров через Excel - таблицу, то есть, название, картинку, цену, описание и прочее. Задача довольно простая. В связи с ...