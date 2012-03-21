Небольшие правки сайта на Webasyst

Нужен программист разбирающийся в системе управления вебасист. Есть несколько заданий связаных с этой системой
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1. Выровнять текст по ширине на страницах категорий и подкатегорий
2. Убрать из блока новостей дату
3. Добавить информационные страницы в категории
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