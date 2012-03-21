Небольшие правки сайта на Webasyst

Веб-программированиеЗавершен2 заявки183 просмотра
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1. Выровнять текст по ширине на страницах категорий и подкатегорий

2. Убрать из блока новостей дату

3. Добавить информационные страницы в категории

12 лет назад
triptt
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
Roronoa
Никита 
35 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
12 лет назад
$40
1 день
Все правки внесены быстро и качественно, в процессе были предложены более удобные варианты решения поставленных задач. С удовольствием продолжу сотрудничество.
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