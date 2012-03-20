Починить отображение флеш-баннера

Необходимо дописать уже готовый сайт. Демку можно посмотреть тут: http://www.reg.ru/templates/38312?category=42,9,84 1. Дописать, с текстом на Русском языке 2. Добавить функцию добавления товаров через Excel - таблицу, то есть, название, картинку, цену, описание и прочее. Задача довольно простая. В связи с ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На сайте на Wordpress перестал отображаться Флеш-баннер, нужно выяснить почему и устранить причину - починить.
Работа срочная - в течении 1-2 часов.
оплата 15-20$ за работу по webmoney
баннер в приложении
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