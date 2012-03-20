Интерпол24

Есть утверждённый дизайн сайта (см. файл). Необходимо "натянуть" этот дизайн на движок MediaWiki. Срок исполнения важен. В данный момент сайт существует в следующем виде (http://borexino.com/index.php/Заглавная_страница). Хостинг подбирать не требуется, уже есть. Нужно только довести сайт до рабочего состояния. Внутрь уже забита живая информация, чтобы увидеть перейти Спецстраницы->Все страницы. Структура введённой информации выдержана в рамках необходимых разделов. Вопросы будут, готов ответить. Пожалуйста оставляйте ваши вопросы и предложения.