Интерпол24

Привет! Есть сайт на джумле нужно доработать модуль не сложный. Кое где добавить полей. ТЗ прилагаю. Все желающие велкам в личку за логином и паролем. Работы на 2 дня с ленцой. Бюджет до 5 т.р.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть утверждённый дизайн сайта (см. файл). Необходимо "натянуть" этот дизайн на движок MediaWiki. Срок исполнения важен. В данный момент сайт существует в следующем виде (http://borexino.com/index.php/Заглавная_страница). Хостинг подбирать не требуется, уже есть. Нужно только довести сайт до рабочего состояния. Внутрь уже забита живая информация, чтобы увидеть перейти Спецстраницы->Все страницы. Структура введённой информации выдержана в рамках необходимых разделов. Вопросы будут, готов ответить. Пожалуйста оставляйте ваши вопросы и предложения.
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