Модуль для флеш-баннеров на Джумла + обновление

На главной странице сайта есть форма скрипта поиска гостиниц и мини-отелей. Параметры, которые влияют на поиск: 1. Название гостиницы (или мини-отеля). 2. Адрес, а именно улица, где находится гостиница (или мини-отель). 3. Тип: гостиница, или мини-отель. 4. Название станции ...
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1. Необходим модуль на сайте http://mothercity.ru/ для размещения флеш баннеров, а так же баннеров с системой AdRiver, а так же возможность просматривать и получать статистику по кликами и просмотрам.
2. Обновить версию сайта.
По цене не могу сказать, называйте свою.
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