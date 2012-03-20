Модуль для флеш-баннеров на Джумла + обновление

1. Необходим модуль на сайте http://mothercity.ru/ для размещения флеш баннеров, а так же баннеров с системой AdRiver, а так же возможность просматривать и получать статистику по кликами и просмотрам.

2. Обновить версию сайта.

По цене не могу сказать, называйте свою.