Поставить легкий сайт "визитка" на CMS

Здравствуйте! Нужен программист php, имеющий практический опыт по работе с highload проектами – понимание, знание, реализация Apache Hadoop, hbase, casandra (будет плюсом практика с Neo4j) Оплата почасово. Стоимость обсуждаем
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Надо поставить сайт на CMS, предпочтительнее WordPress.
Сайт легкий, обычная визитка, сейчас работает на php.
Желающие вперед :)
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