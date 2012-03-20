Процедура покупки билетов

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CMS Joomla 1.5, VirtueMart 1.1.9
Необходимо реализовать выбор места в театральном зале.
Краткое описание, что нужно сделать:
1. Загрузку csv файла через админку Virtuemart
2. Ниспадающий список (select) с выбором шаблона зала
3. 2-а шаблона залов для ниспадающего списка
4. Модульное окно со схемой зала
5. Кнопку «Добавить билет»
Если готовы выполнить работу согласно тех. заданию вышлю ссылку на сайт.
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