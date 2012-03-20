Процедура покупки билетов

$150
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка205 просмотров
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CMS Joomla 1.5, VirtueMart 1.1.9

Необходимо реализовать выбор места в театральном зале.

Краткое описание, что нужно сделать:

1. Загрузку csv файла через админку Virtuemart

2. Ниспадающий список (select) с выбором шаблона зала

3. 2-а шаблона залов для ниспадающего списка

4. Модульное окно со схемой зала

5. Кнопку «Добавить билет»

Если готовы выполнить работу согласно тех. заданию вышлю ссылку на сайт.

12 лет назад
colainru
Михаил 
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
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