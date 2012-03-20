Красивую форму подписки сделать из фидбёрнера

Задача простая. Есть код стандартной формы подписки фидбёрнера на e-mail. Задача - сделать эту форму красивой.

Как мы это видим:

Небольшой вертикальный баннер с картинкой, текстом и двумя окошками - для имени и e-mail, который можно поставить в виджеты. Картинку можем сделать сами (но если у вас дизайнерский талант, то картинка тоже с вас).