Подключить скрипт (mootools) к странице

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки121 просмотр
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Вобщем есть страница ( http://demo.icetheme.com/it_prestige/ ) с которой нужно скопировать скрипт слайдшоу ( http://i29.fastpic.ru/big/2012/0320/b4/cea997742e74103c6d85e8c4f4a7fdb4.png ) в обычную html страницу.

Кого заинтересовало, пишем стоимость и сроки.

12 лет назад
s1rgik
Сергей 
33 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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