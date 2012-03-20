Подключить скрипт (mootools) к странице

Сайт находится на платном хостинге руссоникс, хочу перенести его на любой другой платный хостинг, руссоникс очень не нравится тех.поддержка, сам интерфейс в админке не нравится, жду предлоения по нормальному хостингу и стоимости за перенос сайта?
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Вобщем есть страница ( http://demo.icetheme.com/it_prestige/ ) с которой нужно скопировать скрипт слайдшоу ( http://i29.fastpic.ru/big/2012/0320/b4/cea997742e74103c6d85e8c4f4a7fdb4.png ) в обычную html страницу.
Кого заинтересовало, пишем стоимость и сроки.
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