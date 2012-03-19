Сделать шаблон для joomla 1.5

нужно сделать шаблон для джумла 1.5 по нашему макету (макет в приложении)

от Вас сроки, цена (заоблачные исполнители – проект не для Вас! бюджет очень ограничен).

оплата wmz (30% при готовности (можете показать на своем сервере, можете на нашем), 40% после заливки на наш сервер и установки (установить мы можем сами), 30% после 1-нодневного тестирования).

Работы реально на 1, МАХ на 2 дня. Предпочтение отдается адекватным ценам!