Скрипт прикрепления подарков как в Одноклассниках.

$100
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка170 просмотров
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Нужен скрипт а точнее вся схема, для прикрепления подарков на главное фото в профиле, такой как в одноклассниках. Скрипт нужно сделать в точности как на сайте одноклассники.ру или разработать похожее решение. Написанный скрипт необходимо установить в Джумлу.

12 лет назад
langalier
Виктор 
49 летТурция
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад