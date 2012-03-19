Скрипт прикрепления подарков как в Одноклассниках.

Нужен скрипт а точнее вся схема, для прикрепления подарков на главное фото в профиле, такой как в одноклассниках. Скрипт нужно сделать в точности как на сайте одноклассники.ру или разработать похожее решение. Написанный скрипт необходимо установить в Джумлу.