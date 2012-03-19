Доработать пошаговую систему заказа объявления

Работа не доделана предыдущим программистом. Суть работы сайта: ввод текста объявления, выбор телеканалов, дат показа, город показа. На основе заложенных данных на каждый телеканал идет расчет стоимости объявления. На втором шагу формируется медиаплан и договор, на третьем шаге - делается оплата или выставляется счет по шаблону документа. Заказ уходит на емайл клиенту и в админку модератору.

Админка - прием оформленных документов, оплаты, и правка переменных, которые влияют на расчет стоимости. Добавление городов, телеканалов, логотипов телеканалов.

Сделано скорее всего половина. Описание проекта и требования есть. Нужно без задержек скорее закончить его.