Доработать пошаговую систему заказа объявления

$250
Веб-программированиеЗакрыт4 заявки152 просмотра
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Работа не доделана предыдущим программистом. Суть работы сайта: ввод текста объявления, выбор телеканалов, дат показа, город показа. На основе заложенных данных на каждый телеканал идет расчет стоимости объявления. На втором шагу формируется медиаплан и договор, на третьем шаге - делается оплата или выставляется счет по шаблону документа. Заказ уходит на емайл клиенту и в админку модератору.

Админка - прием оформленных документов, оплаты, и правка переменных, которые влияют на расчет стоимости. Добавление городов, телеканалов, логотипов телеканалов.

Сделано скорее всего половина. Описание проекта и требования есть. Нужно без задержек скорее закончить его.

12 лет назад
evmak
40 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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