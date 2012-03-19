Разработка веб-приложений

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка235 просмотров
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Задачи:

1. Новый проект: Разработка веб-формы механизма ценообразования на базе продукта собственной разработки на платформе 1С (форма ввода на веб, весь механизм расчёта на 1С);

2. Доработка: Изменение шаблона заявок в системе Диспетчеризации. Необходима постоянная поддержка данной системы.

3. Новый проект: Разработка интерфейса веб-формы на базе продукта собственной разработки на платформе IBM Lotus Notes.

4. Новый проект: Разнесение cms Битрикс и самописной веб-системы Личный кабинет. Все доработки будут в рамках самописной системы.

12 лет назад
Matorin
Галина 
35 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
10 лет назад